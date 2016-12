Cambiasso: "Mancio, Mou e Leo, i miei miti"

13:10 - Esteban Cambiasso, l'Inter di oggi e di ieri e la Nazionale. Ha parlato al quotidiano algerino Le Buteur, ripercorrendo la sua carriera: Mancini ha cambiato la storia dell'Inter, Mourinho l'ha resa immensa, Leonardo ha ridato entusiasmo al gruppo. Poi. Poi è adesso: lui che vive (forse) la sua ultima stagione nerazzurra, ma non è detto. La Nazionale? "Ci penso ancora, perché no dovrei". Stasera sarà in campo contro l'Udinese. Punto di riferimento del gruppo.

Eco le parole di Cambiasso:

"Sono arrivato qui con Roberto Mancini che ha fatto un lavoro impressionante. E' arrivato dopo un periodo in cui l'Inter non vinceva nulla, e grazie a lui siamo tornati a vincere tanto, non so esattamente quanto, ma con lui abbiamo vinto tre scudetti in fila, oltre ad altri titoli,e non è poco. Per me Mancini ha trasformato lo spirito di questa squadra, facendola diventare una squadra abituata a vincere dopo essere stata abituata a perdere".

"Dopo, per completare il cammino tracciato da Mancini, è arrivato José Mourinho: lui ci ha permesso di fare un salto ancora più grande verso l'Europa, con la conquista della Champions League che mancava da 45 anni. Sono stati loro due a segnarmi personalmente nella mia storia all'Inter".

"Ma non posso dimenticare anche quanto fatto da Leonardo, arrivato in un periodo difficile, quello del dopo Mou e Benitez. Ha saputo ridare linfa alla squadra e ha portato un altro titolo, la Coppa Italia".