Cambiasso al Leicester: lo manda Mancini

16:52 - Notizie dagli argentini del Triplete. Zanetti, si sa, è vicepresidente dell'Inter. Milito ha trovato un posto al Racing di Avellaneda. Samuel sta cercando una soluzione. E Cambiasso, a quanto pare, l'ha trovata: al Leicester City, squadra inglese neopromossa nella Premier. Contratto di un anno, con opzione per quello successivo, 2 milioni a stagione l'ingaggio e un posto in regia. Una soluzione che può piacergli, e dietro la quale ci può (anche) essere stato un consiglio di Roberto Mancini che proprio col Leicester, nel 2001, concluse la sua carriera di calciatore. Prima di prendere la strada della panchina così ricca di successi. Che sia così anche per Cambiasso, allenatore predestinato?