Calcioscommesse: Mauri, squalifica ridotta a sei mesi

10:14 - Il nuovo acquisto della Lazio potrebbe essere Stefano Mauri. La squalifica del centrocampista nell'ambito del calcioscommesse è stata infatti ridotta da nove a sei mesi dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (Tnas), permettendo così un ritorno in campo da febbraio. Mauri infatti è fermo dal 2 agosto 2013 e vedrà scadere lo stop forzato il prossimo 2 febbraio, tornando teoricamente a disposizione per il derby di Roma del nove.

Il laziale sta scontando la squalifica dal 2 agosto per 9 mesi per doppia omessa denuncia nelle presunte combine di Lazio-Genoa e Lecce-Lazio del maggio 2011.

Dai che è quasi FINITA!! Daje @officialsslazio !!

— Stefano Mauri (@Stefano_Mauri) 10 Gennaio 2014