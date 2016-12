Calcioscommesse: il Tnas riduce la squalifica di Gillet

21:22 - Sconto di pena consistente per il portiere belga del Torino Jean François Gillet. Il Tnas ha infatti ridotto a 13 mesi la sanzione dell'estremo difensore, squalificato inizialmente per tre anni e sette mesi nell'ambito del processo sportivo per il calcioscommesse. Il Tnas ha inflitto la sanzione di sette mesi per la violazione dell'articolo 1 del codice di giustizia sportiva per Salernitana-Bari e altri sei per Bari-Treviso.

Nonostante la riduzione a tredici mesi disposta dal Tnas, in merito alla squalifica di tre anni e sette mesi comminata dalla Commissione Disciplinare della Figc e confermata dalla Corte di Giustizia federale, Gillet saltera' anche l'ultima parte della stagione e non prendera' parte, con il Belgio, ai Mondiali che si disputeranno in Brasile. La sua squalifica, infatti, terminera' il 16 agosto 2014. Lo 'sconto' stabilito dai giudici arbitri e' dovuto alla derubricazione dei capi di imputazione da doppio illecito a violazione dell'articolo 1 del codice di giustizia sportiva (slealta' sportiva) nelle presunte combine di Bari-Treviso (11 maggio 2008) e Salernitana-Bari (23 maggio 2009), realizzate quando il portiere del Torino era il capitano della formazione pugliese.