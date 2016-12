Calciocommesse, Bellavista spiega il tariffario della partite: "250/300mila euro per truccare le gare di Serie A"

21:22 - Esisteva un "tariffario" per corrompere i giocatori che avrebbero dovuto truccare le partite. A rivelarlo è Antonio Bellavista, ex giocatore del Bari, che il 22 gennaio scorso è stato interrogato per circa sette ore dal p.m. di Cremona, Roberto di Martino, che indaga sul calcioscommesse. "250/300mila euro per le partite di Serie A - racconta l'ex centrocampista -, 150/200mila euro per le partite di Serie B e 50/60mila euro per le partite di Serie C".

Bellavista, presentatosi spontaneamente in Procura, racconta delle "proposte" fatte dagli zingari, "alcuni slavi - si legge nel verbale secretato dell'ex capitano del Bari - ai quali avevamo appioppato quel nomignolo per le loro modalità particolari nella manipolazione delle partite".



Stando alle dichiarazioni dell'ex centrocampista, che confermano quanto già ipotizzato dal gip di Cremona Guido Salvini nei provvedimenti cautelari sulla base di intercettazioni telefoniche e confessioni di coindagati, ''la particolarità di questo gruppo era che, forse perché non si fidavano di noi, pretendevano di avere un contatto diretto con i giocatori corrotti, ai quali mostravano le mazzette di banconote. Il denaro tuttavia - aggiunge Bellavista - non veniva anticipato, ma consegnato materialmente solo dopo il conseguimento del risultato. Gli zingari non solo pretendevano di avere questo contatto diretto, ma anche che nei primi 10/15 minuti della partita non fosse segnato alcun gol. Ciò - dice Bellavista - avrebbe fatto salire notevolmente la quotazione dell'over con conseguimento di vincite piu' elevate''.