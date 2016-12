Calcio violento: stabili le condizioni di Ciro Esposito 

21:34 - "Le condizioni di Ciro Esposito si confermano stabili come ieri, il che è un elemento positivo". Lo si apprende da fonti del Policlinico Gemelli dove il tifoso del Napoli, ferito gravemente sabato scorso a Roma da colpi di arma da fuoco, è tuttora ricoverato nel reparto di rianimazione. "Proseguono la ventilazione meccanica e la dialisi" spiegano fonti mediche dell'ospedale. Il bollettino medico è atteso nel pomeriggio.

17:54 JOHN FOOT: "IN ITALIA SI DEVE CAMBIARE"

''In Italia per cambiare c'e' bisogno di un lavoro strutturale'' che inneschi un processo ''ma e' un processo lungo''. E' l'opinione di John Foot, storico inglese che osserva da anni l'Italia e il calcio italiano e autore tra l'altro di 'Calcio' (Rizzoli), rispetto ai gravi fatti della finale di Coppa Italia. Una 'ricetta' e' difficile trovarla, ma ''in teoria, se ci fossero le forze ''politiche o sociali'' per farlo, a suo avviso sarebbe fondamentale intervenire su due fronti: ''ristrutturare gli stati rendendoli piu' sicuri e contestualmente ridurre lo spazio che hanno gli ultra'''. Si tratta pero' di un ''processo lungo'' e di una trasformazione culturale, che poi e' quello che e' accaduto in Inghilterra, spiega Foot, secondo cui tra l'altro ci sarebbero diversi miti da sfatare rispetto a come il problema sia stato 'risolto' dalle autorita' britanniche. ''Intanto la Thatcher non c'entra'' con la cosiddetta 'sconfitta degli hooligan': ''Il momento di svolta e' stato Hillsborough. Una tragedia, morirono 96 persone. ''Il giorno dopo si tolsero le barriere, vennero riformati gli stadi che furono resi supercontrollati. C'e' stato un prezzo da pagare, certo, ma con gli anni quell'intervento ha cambiato la cultura''. Un processo che pero' in Italia non sembra nemmeno cominciato, ma in cui il ruolo delle societa' di calcio sarebbe ''fondamentale, da sole pero' non possono farcela''.

17:50 I PM ASCOLTANO TRE TESTIMONI

I magistrati hanno ascoltato i tre testimoni che per primi hanno soccorso Daniele De Santis, l'ultras romanista accusato di aver ferito tre supporter napoletani sabato scorso prima della finale di Coppa Italia. Tra loro anche i due gestori del Ciak Village che, per timore di un tragico epilogo, hanno spostato la pistola con al quale De Santis avrebbe fatto fuoco. Dalle 10 fino alle 16, Donatella Baglivo e il suo compagno Ivan La Rosa, gestori del Ciak Village, e la loro amica 83enne Anna, hanno ricostruito davanti ai magistrati le concitate ore che hanno vissuto sabato pomeriggio. La Baglivo ha ricostruito tutta la vicenda dall'inizio e, a quanto si e' appreso. La donna ha sostenuto di non avere distinto il rumore degli spari forse confondendoli con i botti proveniente dal vicino poligono oppure con le bombe carta. Altro punto su cui i magistrati hanno insistito e' stato il ritrovamento della pistola. La donna ha sempre dichiarato di averla trovata dietro un vaso e di averla gettata in un cestino "per evitare il peggio". Prima di lei il compagno aveva preso quella pistola, poco distante da dove De Santis giaceva a terra dopo il pestaggio, e l'aveva gettata all'interno del Ciak. I pm hanno voluto accertare anche l'uso fatto dell'acqua come "dissuasore" di altri assalti da parte dei napoletani, questo per accertare se Santis fosse stato raggiunto dai getti d'acqua che avrebbero potuto cosi' "lavare via" una parte dei residui di polvere da sparo. Ai tre testimoni e' stato anche chiesto se fossero in grado di riconoscere qualcuno dei tifosi napoletani del commando gran parte dei quali travisati da bandane. Ai due gestori del Ciak Village e' stato chiesto anche di ricostruire i rapporti con De Santis visto che i tre si conoscono da circa 5/6 anni. De Santis infatti dormiva e lavorava nell'associazione "Boreale" che dista alcune centinaia di metri dal Ciak.

17:45 LUNEDI' AL VIA ESAMI SU TECNICI SU PISTOLA

Cominceranno lunedi' prossimo, 12 maggio, gli esami sulla pistola che sarebbe stata utilizzata da Daniele De Santis per fuoco contro tre tifosi del Napoli nel prepartita della finale di Coppa Italia. Si tratta di una serie di accertamenti tecnici irripetibili, aperti quindi anche alla presenza di consulenti di parte, con i quali gli inquirenti tenteranno di individuare le impronte digitali rimaste sull'arma che aveva il numero di identificazione abraso. La pistola, una 7.65, e' trovata all'interno del Ciak Village a pochi metri da dove De Santis sarebbe stato aggredito dai tifosi napoletani. A nasconderla in un cestino dell'immondizia sarebbe stata Donatella Baglivo, uno dei gestori del locale, che, a suo dire, ha fatto sparire l'arma per evitare che ci fossero conseguenza piu' gravi.

17:35 DIFESA DE SANTIS, NO DEI PM A CONSEGNA RISULTATI STUB

"La formale richiesta di prendere visione ed estrarre copia dell'esame stub eseguito su Daniele De Santis, avanzata dai sottoscritti, e' stata rigettata dalla Procura. L'atto permane, dunque, allo stato, non disponibile ai difensori in quanto coperto da segreto istruttorio". Lo rendono noto gli avvocati Tommaso Politi e Michele D'Urso, difensori dell'ex ultra' della Roma accusato di tentato omicidio per aver ferito con colpi di arma da fuoco tre tifosi del Napoli nel prepartita della finale di Coppa Italia. "I pubblici ministeri - proseguono i penalisti - hanno inoltre confermato ai sottoscritti che l'atto sarebbe stato trasmesso dalla Questura solo successivamente all'udienza di convalida e che per tale ragione il Giudice non ne ha potuto avere contezza". Gli avvocati di De Santis sostengono, infine, che "rimane da capire per quale ragione i contenuti dello stub siano stati ufficializzati gia' il giorno precedente alla convalida dalla stessa Questura e fossero dunque ben noti a tutti nel momento in cui veniva celebrata l'udienza di convalida, ove al contrario risultavano processualmente inesistenti. Contro la decisione della Procura esperiremo tutti gli strumenti consentiti dal codice".

16:45 VISITA MARADONA: LA DATA POSSIBILE

Ciro Esposito sognerebbe un incontro con il suo idolo Diego Armando Maradona. Il desiderio del tifoso del Napoli di incontrare il Pibe potrebbe spesso diventare realtà: l'argentino sarà a Napoli per una gara di motonautica offshore fra due settimane, il 25 maggio e potrebbe andare al Policlino Gemelli di Roma per incontrare Ciro. Non è ancora stata data l'ufficialità, ma secondo Il Corriere del Mezzogiorno è più di un'ipotesi.

15:01 IL PAPA' DI CIRO: "HA APERTO GLI OCCHI MA E' SEMPRE CRITICO"

Il padre di Ciro Esposito, Giovanni, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho visto pochi minuti fa mio figlio, ha aperto gli occhi ma le sue condizioni rimangono critiche e la sua vita appesa a un filo. Lo stanno sedando un po' meno per vedere le reazioni del corpo".



13:52 LA MAMMA DI CIRO DA UN ALTRO FERITO: "ANCORA SOTTO CHOC"

Prima di entrare in rianimazione dove e' ricoverato il figlio, la mamma di Ciro Esposito è andata a trovare Gennario Fioretti, l'altro tifoso del Napoli ferito sabato negli scontri vicino allo stadio Olimpico e ricoverato al Gemelli. "L'abbiamo visto - racconta la mamma di Ciro - , sta molto male, parla ma è sotto shock". Il giovane attende di essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico al braccio destro.

12:00 ROMA, I BAMBINI PREGANO PER CIRO

La preghiera dei bambini romani per la guarigione di Ciro Esposito. Alla parrocchia di San Filippo Neri, i ragazzi delle prime comunioni su invito del parroco don Nunzio Currao hanno pregato per il tifoso napoletano ferito sabato scorso. I bambini coinvolti nell'iniziativa in favore di Ciro sono gli stessi che al campetto dell'oratorio giocano al pallone, spesso vestendo le magliette di Roma e Lazio. "Ho visitato Ciro, è sempre grave, preghiamo per lui" ha detto il parroco.