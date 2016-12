Calcio violento: black list di partite a inizio campionato

17:42 - Una 'black list' delle partite di calcio considerate a rischio, compilata a inizio campionato, e che verranno giocate solo di giorno. E' una delle ipotesi alla quale sta lavorando la Prefettura di Roma, di concerto con il Viminale, per mettere freno alle violenze negli stadi. La volontà è quella di indicare con largo anticipo i match considerati a rischio scontri, per evitare che vengano fatti disputare in orario serale, di difficile gestione.

L'ipotesi allo studio partirà da Roma e potrebbe essere estesa a tutta Italia, ovvero in tutte le città dove saranno previste partite di calcio a rischio di ordine pubblico. La black list sarà stilata dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive e Lega Calcio. Fare la 'lista' delle partite a rischio ad inizio campionato, è stato spiegato, potrebbe essere utile per non dover decidere di volta in volta quale match giocare di giorno