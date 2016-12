Calcio, la Boing Cup al via

16:28 - La settima edizione della Boing Cup scalda i motori ed è pronta a partire. Il torneo, organizzato dal canale televisivo Boing, si svolgerà a Monza l'1 maggio dalle 9:30 alle 18:30 e vedrà protagonisti i giovanissimi classe '99 di alcune tra le scuole calcio più prestigiose di Italia, tra cui: Inter, Milan, Lazio e Bologna. La competizione sarà trasmessa in streaming su SportMediaset.it e vedrà la partecipazione di Antonio Casanova.

"Buona parte delle squadre ci ha seguito dalla prima edizione e quest'anno il parterre è ancora più prestigioso con una categoria che inizia a essere di quelle che contano", le parole di Stefano Longhini, responsabile delle Direzione Affari Legali di Mediaset. Come ricorda Silvio Carini, Presidente Boing, non ci poteva essere canale Tv più adatto per organizzare un torneo del genere visto che tra i cartoni trasmessi c'è Holly e Benji.



Le squadre che parteciperanno alla Boing Cup nel centro sportivo Monzello sono: Bologna, Chievo, Cremonese, Genoa, Inter, Milan, Lazio, Juventus, Monza, Ges Monza, Pro Sesto e Torino.

IL PROGRAMMA DELLA MATTINA



Nel mattino del primo giorno di maggio si parte con quattro triangolari, le prime classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali dove le vincenti si giocheranno la finalissima mentre le perdenti la medaglia di bronzo e di legno.

Le gare si svolgeranno in due tempi da quindici minuti ciascuno e in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari verranno eseguiti i calci di rigore.



GIRONE A: Milan-Pro Sesto (9:30),Torino-Pro Sesto (10:05), Torino-Milan (10:40).

GIRONE B: Inter-Bologna (9:30), Genoa-Bologna (10:05), Genoa-Inter(10:40).

GIRONE C: Chievo-Cremonese(9:30), Juventus-Cremonese(10:05), Juventus-Chievo (10:40).

GIRONE D: Monza-Ges Monza(9:30), Lazio-Ges Monza (10:05), Lazio-Monza (10:40).



IL PROGRAMMA DEL POMERIGGIO

Nel pomeriggio, dopo il pranzo offerto dal Monza, animazione made in Boing, premi speciali offerti dal merchandising di Mediaset e da RCS e lo spettacolo del mago Antonio Casanova.



CAMPO 3: Semifinale 1 Gara 1 3^ class. girone A-3^ class. girone C (15:15). Semifinale 2 Gara 2 3^ class. girone B-3^ class. girone D (15:50). Finale 11°-12° Perdente gara 1-Perdente gara 2 (16:25). Finale 9°-10° Vincente gara 1-Vincente gara 2 (17:00)

CAMPO 2: Semifinale 1 Gara 1 2^ class. girone A-2^ class. girone C (15:15). Semifinale 2 Gara 2 2^ class. girone B-2^ class. girone D (15:50). Finale 7°-8° Perdente gara 1-Perdente gara 2 (16:25). Finale 5°-6° Vincente gara 1-Vincente gara 2 (17:00)

CAMPO 1: Semifinale 1 Gara 1 1^ class. girone A-1^ class. girone C (15:15). Semifinale 2 Gara 2 1^ class. girone B-1^ class. girone D (15:50). Finale 3°-4° Perdente gara 1-Perdente gara 2 (16:25). Finale 1°-2° Vincente gara 1-Vincente gara 2 (17:30)