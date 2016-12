Calcio femminile: 2 gol da centrocampo in 30 secondi 

14:43 - Non uno, ma due gol dalla distanza in una sola partita. Anzi, nel giro di 30 secondi. E' accaduto in Inghilterra, nel campionato femminile. Durante la partita Birmingham-Liverpool il portiere dei Reds sbaglia il rilancio e i padroni di casa passano in vantaggio con tiro da 50 metri. Ma le giocatrici del Birmingham hanno poco da festeggiare, soprattutto il loro estremo difensore: mentre sta ancora esultando per il gol, pronti via... i Reds pareggiano dal dischetto di centrocampo .