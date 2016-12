Calcio a 5, Brasile: Falcao, magia di petto

11:26 - Nel corso della sua lunga e luminosa carriera ha segnato in ogni modo, regalando giochi di prestigio che hanno fatto il giro del mondo. Un gol così, però, Alessandro Rosa Vieira - meglio noto come Falcao - non l'aveva mai fatto. Durante un match della Liga Paulista di Futsal (calcio a 5), il campione brasiliano ha infilato l'estremo difensore avversario con un colpo di petto, finalizzando così un assist (con le mani) del proprio portiere, da 40 metri.