Calcio, 22 mila euro per le scarpe usate di Ibra

17:30 - Ventiduemila euro: questo è il prezzo con cui sono stati venduti un paio di scarpini usati di Zlatan Ibrahimovic, nel corso di un'asta di beneficenza organizzata dai dirigenti del Paris Saint-Germain. In totale, la Fondazione Psg ha raccolto ben 191.800 euro, che andranno a favore di azioni per bambini malati o in difficoltà. Al-Khelaifi, presidente dei parigini, si è assicurato i guantoni di Sirigu per undicimila euro.

Le scarpette battute all'asta sono le stesse con cui Ibra realizzò una fantistica doppietta contro il Marsiglia nella scorsa stagione, nella sfida di Coppa di Francia. Il lotto più caro, il diritto di dare il calcio d'inizio in una delle prossime partite al Parco dei Principi di Parigi, è stato venduto a ventiquattro mila euro.



Tra gli altri oggetti venduti all'asta, il pallone del match di Champions PSG-Barcellona (seimila euro), una partita di golf con Laurent Blanc, venduta per settemila euro. Il presidente dei parigini nonché direttore della Fondazione, Nasser Al-Khelaifi, si é invece aggiudicato, per unidicimila euro, un paio di guanti con dedica di Salvatore Sirigu, portiere italiano della squadra parigina.