Cairo libera Cerci:"Se vuole cambiare pronto a cederlo"

Tre gol europei, l'esordio che ci voleva. E quel tormento-Cerci che sta di casa, stabilmente, al Torino: scomodo, ma non si sa fino a quanto visto che il presidente Urbano Cairo non pone la permanenza di Cerci come una questione vitale per la sua squadra. Lo ha detto e lo ribadisce il giorno dopo la trasferta a Stoccolma.

"Ho parlato spesso di Cerci e il discorso è sempre lo stesso, per me molto semplice. Io stimo molto Alessio e se ha il piacere di rimanere al Torino, io sono il primo a volerlo a tenere. Ma è lui a decidere che cosa intende fare nell'immediato futuro. Se ha voglie diverse rispetto a quelle granata, è difficile trattenerlo. E' un giocatore molto importante e se non è motivato a restare, sceglieremo insieme altre strade".



Sul 3-0 in Svezia, afferma: "Gli svedesi hanno già giocato 16 partite di campionato, sono molto più allenati, sono gare da non sottovalutare altrimenti fai brutte figure. Dobbiamo prendere molto sul serio l'Europa League impegnandoci al massimo e cercando di avere una rosa ampia con i giusti ricambi. L'Europa è una vetrina importante per i ragazzi che non devono per questo trascurare il campionato che è la base da cui tutto discende. In sintesi: impegno massimo in entrambe le competizioni".