Cagliari-Roma 1-3. Tripletta di Destro, Juve a 5 punti

10:22 - Cagliari-Roma 1-3. Decide una tripletta del magnifico Mattia Destro, tre gol in contropiede al 32' su assist di Gervinho, al 12' st su assist di Nainggolan e al 27' st sull'invito di Florenzi. Al 44' st rigore di Pinilla. La Roma chiude così al meglio la settimana: 9 punti contro Sassuolo, Parma e Cagliari e ora la Juventus è a 5 punti, in attesa della partita dei bianconeri lunedì sera contro il Livorno. La corsa-scudetto è ancora aperta.

LA PARTITA

Il progetto romanista di partenza, chiudere il pomeriggio a meno 5 dalla Juve. E poi chissà. Il progetto del Cagliari: prendersi qualcosa, un punto perlomeno, per guardare alla salvezza -non lontana- con minori apprensioni. E il primo tempo scivola via con più propensioni rossoblu a fare la partita, ma col risultato di vedere la Roma avanti di un gol, che matura dopo 32', con un folgorante contropiede Destro, Gervinho, Destro che chiude l'assist del compagno e scaraventa il pallone nella porta quasi vuota.

Ingiustizie e paradossi del Pallone, verrebbe da dire. Ma questo è il calcio e la qualità dei singoli, nonché la scaltrezza e il mestiere, fanno la differenza. Tant'è che per la squadra di Garcia la prima, vera occasione del pomeriggio è gol. Per quella di Lopez, che tanto lavora fino ai limiti dell'area di rigore romanista, ci sono almeno quattro possibili occasioni, ma nessuna che rasenta i limiti del brivido per De Sanctis.

Totti in panchina (affaticato) fa balenare l'idea solita che senza il capitano la squadra abbia meno leggerezza nel cercarsi la strada del gol. Destro fa il suo mestiere, Gervinho sovente va a scontarsi con la difesa avversaria, Florenzi pochissimo fa per farsi notare. Le qualità romaniste sono però assortite al meglio, e quando c'è poco da offrire nel senso dello spettacolo, si vanno a scovare altre doti, quelle della sofferenza per esempio. O della saggia amministrazione delle forze: non scordiamo che mercoledì il 4-2 al Parma aveva portato via energie e quant'altro.

Il primo tempo si chiude con ammonizioni assortite. Destro rifila un ceffone ad Astori, Astori lo rimprovera e viene ammonito (prova tivù per il romanista?). Lo stesso centravanti subisce poi il "giallo" per una simulazione che tale non è. Ma, diffidato, salterà la prossima al pari di Pjanic, primo degli ammoniti della sfida.

Comunque sia, Mattia Destro si porta avanti e al 12' st confeziona -su assist di Nainggolan- la rete del 2-0 con una corsa in contropiede e un diagonale da campione. E' il gol numero dodici dell'attaccante che Garcia si gode nel momento migliore e decisivo della stagione e Prandelli potrà godeselo in Brasile. Se lo vorrà. E' la rete che, formalmente, chiude il confronto. Al Cagliari rimangono pochi argomenti: l'ingresso di Ibarbo per Nené, poco prima del raddoppio, cambia di poco (niente) la forza d'urto; mentre Garcia, all'intervallo, aveva provveduto a sollevare Romagnoli, ammonito, da qualche fatale eccesso, dentro Torosidis.

La terza rete, molto simile alle prime due in contropiede, è ancora -manco a dirlo- di Destro che si avventa sul pallone-invito di Florenzi (27' st) e aggiunge gloria e sostanza al suo momento e al suo futuro.

Il finale è per qualcosa del Cagliari, il rigore che Pinilla trasforma al 44' st e la palla-gol dello stesso Pinilla due minuti dopo che potrebbe aprire chissà quali ansie in casa-Roma. Ma è così, tanto per dire.

LE PAGELLE

Avramov 6 - Tre colpi di Destro, sui quali nulla potrebbe fare. Per il resto c'è poco da dire.

Astori 5,5 - Il meno peggio della difesa rossoblu, vittima del contropiede romanista. Destro non è inquadrabile.

Conti 6 - Sente sempre come sua, questa sfida. Lotta, ma non c'è spazio per emergere.

Pinilla 6,5 - Il rigore e il gol sfiorato, nel finale di partita, legittimano la sua strenua volontà di non arrendersi.

Maicon 6,5 - Supplementi di energia, sfodera una condizione com'era ai bei tempi che sembravano perduti.

De Rossi 7 - Visto che c'è da governare la difesa, soprattutto nel primo tempo col Cagliari che spinge, scova da se stesso -spesso gli accade- il meglio.

Nainggolan 6,5 - Esce tra gli applausi dei suoi tifosi, vecchi e nuovi.

Gervinho 6,5 - Per mezz'ora non sembra come al solito. Poi si lancia con Destro per l'1-0 e sì, Gervinho è sempre il solito.

Destro 8 - La tripletta è un fantastico segnale che manda al campionato e al Prandelli. Gol numero 13 per lui, in veste mondiale. Un ceffone rifilato ad Astori rischia di costargli la prova tivu. Comunque sia, ammonito, salterà la prossima Roma-Atalanta.





IL TABELLINO

CAGLIARI-ROMA 1-3

CAGLIARI (4-3-1-2): Avramov 6; Pisano 5, Oikonomou 5, Astori 5,5, Avelar 5; Dessena 6, Conti 6, Ekdal 5,5 (5' st Eriksson 5); Cossu 5,5 (23' st Ibraimi 5,5); Pinilla 6,5, Nené 5,5 (13' st Ibarbo 5,5). A disp: Silvestri, Murru, Perico, Del Fabbro, Tabanelli, Cabrera, Sau. All. Lopez 5

ROMA (4-3-3): De Sanctis 6,5; Maicon 6,5, Benatia 6, Castan 6, Romagnoli 5,5 (1' st Torosidis 6); Pjanic 6 (30' st Taddei sv), De Rossi 7, Nainggolan 6,5 (38' st Bastos sv); Gervinho 6,5, Destro 8, Florenzi 6,5. A disp: Skorupski, Lobont, Toloi, Dodò, Ricci, Totti, Ljajic. All. Garcia 7

ARBITRO: Massa

MARCATORI: 32' pt Destro (R), 12' st Destro, 27' st Destro (R), 44' st rig Pinilla (C)

AMMONITI: Astori (C), Pjanic, Romagnoli, Destro, Florenzi (R)

ESPULSI: --