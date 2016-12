Cagliari, prende corpo l'ipotesi americana. Silvestrone domani in città

11:43 - Cagliari stars and stripes. Ipotesi che prende corpo nella trattativa per la cessione del club sardo. Sembra, infatti, raffreddata la pista dell'acquisto da parte della Fluorsid del milanese Giulini. Tra domani e martedì doppio appuntamento con la cordata americana. Domani a Cagliari ci sarà l'emissario Silvestrone con due esperti contabili per controllare i bilanci societari. Martedì il patron dei sardi Cellino andrà a Miami, forse per chiudere.

Quanto alla questione legata alla cessione a Giulini, due sono le ipotesi. La prima sarebbe quella di un raffreddamento della trattativa. La seconda sarebbe quella di una semplice mossa attendista di Cellino, che vorrebbe prima a capire bene le intenzioni del gruppo americano. Si cercherà comunque di giungere presto ad una conclusione, perché c'è una nuovo campionato da programmare e perché Cellino deve definire anche i suoi obiettivi stagionali con il Leeds, società appena acquistata. Meno di una settimana, dunque, per capire se il Cagliari cambierà proprietà oppure bisognerà ancora attendere.