Cagliari, il nuovo stadio sarà in stile Allianz Arena

16:34 - Luca Silvestrone, manager che rappresenta un gruppo americano interessato alla realizzazione della struttura e al Cagliari, in un incontro con il sindaco Massimo Zedda ha presentato il progetto per il nuovo stadio. La costruzione terminerà entro il 2017 e sarà ispirato all'Allianz Arena, impianto del Bayern Monaco. La capienza sarà di 30-35mila spettatori, con un progetto all'avanguardia sul risparmio energetico.

Per il nuovo Sant'Elia un fondo americano di investimento è pronto a sborsare circa 85 milioni. Il manager Luca Silvestrone, il rappresentante del gruppo Usa interessato allo stadio di Cagliari, non ha ancora rivelato l'identità. "Soltanto una questione di giorni - ha spiegato al termine dell'incontro di questa mattina con il Comune - poi tutto sarà chiaro".