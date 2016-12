Cagliari, gruppo di americani vicini all'acquisizione del club

17:36 - Gli investitori americani sono sempre più vicini al Cagliari. I rappresentanti del gruppo hanno già parlato con Cellino: il prezzo della società è stato ritenuto congruo, in linea con le aspettative. A favorire le trattative è il bilancio sano dei rossoblù che non ha ostacolato le trattative tra le due parti. In fase di definizione anche il progetto per lo stadio nuovo: "Otto tecnici sono già al lavoro", le parole di Silvestrone.

Luca Silverstone, intercettato dall'Ansa, ha parlato del futuro del Cagliari e del nuovo impianto:"Otto tecnici sono al lavoro per il progetto definitivo dello stadio. I rappresentanti del gruppo hanno già parlato con Cellino: il prezzo della società è stato ritenuto congruo, in linea con le aspettative. A favorire le trattative c'è il fatto che il Cagliari è una società sana, senza problemi di bilancio. Il responso del gruppo dopo il contatto con Cellino è stato favorevole".



L'imprenditore infine, si è soffermato sull'identikit dei possibili acquirenti: "Hanno già operato nella realizzazione di impianti in tutto il mondo, si tratta di una società unita a un fondo di investimento. Sia per gli interventi sullo stadio, sia per la gestione della squadra ha programmato di avvalersi di professionalità italiane. Per il club si tratterà di professionisti che già conoscono il mondo del calcio e la serie A. Il buon andamento della squadra è fondamentale, legato a doppio filo all'immagine della società. Ambizioni? Molto alte, per lo stesso motivo", ha concluso.