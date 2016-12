Cagliari: club a Giulini, trattativa conclusa

11:02 - Tommaso Giulini faccia a faccia con Massimo Cellino per chiudere l'acquisto del Cagliari. L'imprenditore milanese, ex membro del cda dell'Inter, si è recato nella sede del club per definire gli ultimi dettagli dell'affare dopo la firma del contratto preliminare e il versamento della caparra. L'ufficialità è arrivata nelle prime ore della mattina: l'era Cellino finisce dopo 22 anni. L'ex patron incassa circa 48 milioni di euro.

Ora c'è curiosità per le prime mosse del nuovo patron, che dovrà scegliere dirigenti e allenatore. Per la panchina il nome in cima alla lista di Giulini è quello di Zdenek Zeman, per la carica di direttore generale si punta a Perinetti o Marroccu, mentre Delli Carri sarebbe il preferito per il ruolo di direttore sportivo, avendo tra l'altro già lavorato a Pescara con il tecnico boemo. Lo stesso Giulini, contattato da Sky, ha confermato gli indizi su Zeman: "E' l'unica voce vera sul mio conto. C'è stato un primo contatto. Con i miei collaboratori stiamo valutando anche altre alternative ma in un paio di settimane definiremo il nuovo staff tecnico, per impostare la prossima stagione". Una battuta anche sulla conferma di Daniele Conti: "Me lo auguro, devo ancora parlarci".

"Il calcio - ha anche spiegato il nuovo patron - è in una profonda fase di evoluzione e rinnovamento e in questo contesto va visto il mio coinvolgimento. Il progetto per la Cagliari Calcio che ho in mente è ambizioso e si fonda su principi chiari: sviluppo di un progetto tecnico di successo, crescita del settore giovanile, integrazione con il territorio, innovazione e internazionalizzazione del brand".

Due battute sull'ormai ex patron. "Ringrazio il presidente Cellino per la fiducia. Non è mai semplice cedere un pezzo così importante della propria vita". Subito al lavoro: "I prossimi giorni serviranno, oltre che a definire i dettagli dell'operazione, a realizzare un piano di lavoro di breve termine e di medio lungo che servirà ad affrontare i principali temi aperti: tecnico, squadra, sponsor e stadio".

L'operazione è stata seguita dagli avvocati Gattai, Piccarreta e Dolce dello Studio Gattai Minoli & Parners, dal commercialista Stefano Verna e Stefano Matalucci, ingegnere, in qualità di consulente di riferimento di Fluorsid Group. Per la Cagliari Calcio ed Eleonora Immobiliare SpA l'operazione è stata seguita dagli avvocati Giuseppe Accardi, dai legali dello studio Tonucci and partner Giorgio Altieri e Andrea Marchetti e dal vicepresidente Giovanni Domenico Pinna.