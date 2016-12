Cagliari, Cellino: "Penso di vendere la società agli americani"

11:44 - Il passaggio di proprietà del Cagliari è vicino a una soluzione. Massimo Cellino, infatti, pare aver sciolto i dubbi: "I tifosi vogliono gli americani - ha spiegato a 'Sky Sport' - Penso che accetterò per il bene della Sardegna". Oggi è in programma un incontro a Miami con la cordata che fin qui è stata rappresentata da Luca Silvestrone. Sul piatto 85 milioni di euro. Cifra che l'altro contender, l'italiano Tommaso Giulini, non può pareggiare.

I legali di Silvestrone nel fine settimana hanno completato la due diligence, poi hanno deciso di accelerare la trattativa. Cellino, che si trova in Florida da qualche giorno, è stato raggiunto nella serata di domenica anche dal direttore finanziario del Cagliari, Giuseppe Accardi. Si entra nella fase cruciale. Nei prossimi incontri si decideranno le sorti del club sardo.

Tommaso Giulini, imprenditore milanese che fino a qualche giorno fa sembrava avere l'affare in tasca, si è spinto a un'offerta da 35 milioni di euro, che rimane comunque al di sotto dell'iniziale richiesta di Cellino (50 milioni). Gli americani, con più soldi, farebbero proprio al caso del nuovo proprietario del Leeds, che però deve risolvere in tempi rapidi: non è sua intenzione, infatti, restare all'interno del club per gli affari correnti. Vuole vendere e anche subito.