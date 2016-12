Cagliari, Cellino: "Gli americani sono spariti" 

12:21 - Massimo Cellino non ha ancora trovato un acquirente affidabile per il suo Cagliari. Sembrava fatta con una cordata americana, ma dopo l'incontro a Miami di una settimana fa la trattativa sembra essersi arenata: "Il fondo Usa? Cercatelo a 'Chi l'ha visto?'. Io dopo l'accordo di Miami non ho più sentito nessuno e non ho visto soldi". Ma il rappresentante degli americani, Luca Silvestone, rassicura: "La trattativa per noi va avanti".

Un botta e risposta a distanza, che non aiuta a far chiarezza. L'attuale presidente, che non vede l'ora di cedere il timone dopo 22 anni di battaglia, ha espresso il suo rammarico dalle colonne dell''Unione Sarda': "Ho sempre pensato che Silvestrone rappresentasse solo se stesso, il sindaco lo ha fatto entrare in Comune, i tifosi volevano che lo ricevessi e l'ho ricevuto. E invece soldi non ce ne sono e neppure investitori. Dall'incontro di Miami - prosegue Cellino - sarebbero dovuti passare pochi giorni prima di sapere chi fossero, nomi e ruoli. Invece non ho mai saputo nulla. Non ho saputo chi sono né ho più sentito nessuno".

Su Facebook però è arrivata pronta la replica di Silvestrone, in rappresentanza del fondo che fa capo all'archistar Dan Meis: "Noi andiamo avanti, nessuno si tira indietro e se esiste la volontà, confermata anche questa notte, di andare avanti, per noi nulla cambia". Il manager ravennate torna anche indietro di sette giorni, all'incontro in Florida con le strette di mano a suggellare l'intesa raggiunta. "L'incontro di Miami è stato fatto assieme - ribadisce Silvestrone -. La prima notizia dell'avvenuto accordo l'ha data il presidente Cellino non io, e le foto sono state scattate per suggellare l'accordo. Tutto è avvenuto alla luce del sole e confermato sempre da tutti e dai fatti".