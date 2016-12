Cagliari, autorizzazione per 11.650 tifosi al Sant'Elia

14:37 - Buone notizie per i tifosi del Cagliari. Dopo una lunga giornata di analisi delle carte, la Commissione provinciale di vigilanza ha autorizzato l'utilizzo del Sant'Elia per ospitare fino a 11.650 spettatori. Il via libera è arrivato dopo il sopralluogo nell'impianto, la prova luci e le verifiche su campo e tribune. Grazie al sì delle autorità, i tifosi rossobù potranno occupare anche la parte superiore della curva nord e i distinti.



Alle verifiche dell'organismo della Prefettura, presieduto da Carolina Bellantoni, ha partecipato anche il Cagliari, rappresentato da Stefano Signorelli, consigliere responsabile per la realizzazione dei lavori dello stadio Sant'Elia. E il risultato è stato positivo per la nuova proprietà del club. Un primo passo importante verso il pieno utilizzo dello stadio e l'inizio di una nuova vita per l'impianto sportivo. L'obiettivo della socieà è arrivare a una capienza di 16mila spettatori, ma prima bisognerà attendere la sistemazione delle tribune in curva sud.