12 febbraio 2014 C. Italia: Maradona esalta il Napoli, 3-0 alla Roma I giallorossi sbagliano, il Napoli non perdona: Callejon, Higuan e Jorginho. Espulso Strootman. Finale con la Fiorentina, 3 o 7 maggio di ROBERTO OMINI

00:05 - Napoli-Fiorentina sarà la finale di Coppa Italia 2014. Davanti a Diego Maradona, osannato in tribuna al San Paolo, il Napoli ha battuto nettamente la Roma per 3-0, con gol di Callejon al 25' del primo tempo, e l'uno-due di Higuain e Jorginho al 3' e al 5' della ripresa. (All'andata 3-2 per la Roma). Incidenti dentro e fuori il San Paolo. La finalissima si giocherà il 3 o 7 maggio.

LA PARTITA

Napoli e Roma promettono il bel gioco del 3-2 (per i giallorossi) dell'andata, ma questo "ritorno" che vale la finale di Coppa Italia ha un sapore troppo forte, e così l'ansia e la tensione sovrastano la scena. Bella non è, la partita. E' aspra, nervosa (non cattiva), ogni pallone è un pallone avvelenato che bisogna strappare all'avversario.

Il lampo romanista dopo 3 minuti mette paura al Napoli: assist di Ljajic per Destro, ma il centravanti da tre metri, pressato da Maggio, manda il pallone addosso Reina. E' quasi un contropiede, arma letale della squadra di Garcia. E gli azzurri si adeguano alla caccia del gol (un gol è necessario), ma senza fretta né furia. Possesso palla, ma senza aprirsi alle volate di Gervinho, peraltro molto controllato da Maggio. Il Napoli attacca, appoggiandosi su Mertens e Higuain, la Roma ripara le linee difensive..

Il gioco non è pulito, troppo nervoso. I lampi di classe sono sopraffatti dai rigidi controlli, dai raddoppi di marcatura. La seconda palla-gol del match, improvvisa, è ancora romanista ed è una invenzione di Pjanic, al 23': Ghoulam non lo contiene, l'invito per Gervinho è ottimo, il suo destro è però intercettato.

La Roma può rammaricarsi di queste due occasioni e lo zero conseguente, anche perché il Napoli al primo, vero "buco" della difesa romanista affonda le unghie E' Callejon a colpire di testa, tra Torosidis e Castan su cross di Maggio: 1-0 per gli azzurri, qualificazione a quel punto sancita. E una amnesia (doppia) dei difensori romanisti che diventa, di lì a poco, il tema della crisi -improvvisa e inattesa- delle retrovie di Garcia.

Già, perché si congeda il primo tempo sull'1-0, in tribuna di presenta Maradona per il delirio che ben si può comprendere, comincia il secondo tempo e quel "buco" difensivo romanista diventa -incredibile- una voragine. Voragine nella quale di butta Higuain al 3' st su calcio d'angolo, colpo di testa perfetto ed è il 2-0. E al 5' st tocca Jorginho, dimenticato da tutti, accarezzare il pallone sull'uscita di De Sanctis per la firma del 3-0 e l'abbraccio De Laurentiis-Maradona, che è l'abbraccio di tutta Napoli.

Garcia a quel punto ridisegna la squadra. Dopo Maicon, tocca a Florenzi e Totti: serve solo la ricerca di due prodezze, per supplementari salvagente. Ma non è sera da Roma, in zona-gol. Dopo le due del primo tempo (sullo 0-0) ecco la terza occasione (15' st): cross di Maicon, testa di Mattia Destro a tu per tu con Reina, pallone che sfila di un niente fuori dalla porta. Errori o sfortuna che sia, il prezzo da pagare è una condanna.

E con questo "peso" romanista, la partita va a spegnersi senza molto da dire. Riveduta e corretta, la squadra di Garcia non ha lo spirito delle serate giuste, Strootman si fa espellere al 34' st per una doppia ammonizione istantanea, giallo per scorrettezze e subito dopo per proteste. Il Napoli fa festa, con Maradona in tribuna e la finale raggiunta dopo quella del 2012 con Mazzarri. La Roma avrà il tempo e il modo per ripensare a queste improvvise amnesie di difesa che sono costate non poco.

LE PAGELLE

Reina 6,5 - Decisivo subito, su un pallone di Destro che s'infrange su di lui.

Maggio 7 - Difende e attacca, controlla Gervinho, fa male su cross-assist per Callejon. E' tornato quello che era.

Jorginho 7 - Integrato subito nel Napoli, capace di fare ogni cosa e anche di perfezionare il suo spirito di raffinato calciatore, lo dimostra quella carezza al pallone per il 3-0.

Mertens 6,5 - E' prezioso perché non si ferma mai, prende il pallone e riparte, crea varchi e cerca sempre di fare qualcosa di spweciale.

Higuain 6,5 - Gli basta poco per eccellere. Un pallone, un avversario che dorme e lui colpisce. Duro. Da campione.

Torosidis 5 - Lui come gli altri difensori, per dire un esempio su come le retrovie romaniste abbiano trascorso una serata-no. Errori di posizione come raramete accade.

Pjanic 6 - Comincia bene, poi si spegne e si riaccende. Serve un pallone d'oro a Gervinho, sullo 0-0. Peccato.

Strootman 5 - Una partita faticosa e amara, tra Jorginho e la necesità di riemergere. Nel finale perde la bussola fino a farsi espellere.

Destro 5 - Due occasioni pulitissime, una terza buona, zero gol. Non è per condannarlo, ma in certi momenti serve soprattuto la capacità di fare centro. Per sentirsi un campione.

IL TABELLINO

NAPOLI-ROMA 3-0

NAPOLI (4-2-3-1): Reina 6,5; Maggio 7, Fernandez 6, Albiol 6,5, Ghoulam 6; Inler 6,5, Jorgìnho 7 (41' st Henrique sv); Callejon 7, Hamsik 6 (31' st Behrami sv), Mertens 6,5; Higuain 6,5 (37' st Insigne sv). A disp: Rafael, Colombo, Britos, Reiveillere, Dzemaili, Pandev, Duvan. All. Benitez 7.

ROMA (4-3-3): De Sanctis 6; Torosidis 5 (4' st Maicon 6),Castan 5, Benatia 6, Bastos 5,5; Pjanic 6 (16' st Totti 5,5), De Rossi 6, Strootman 5; Ljajic 5,5 (11' st Florenzi 5,5), Destro 5, Gervinho 6. A disp: Skorupski, Jedvaj, Romagnoli, Toloi, Taddei, Mazzitelli, Ricci. All. Garcia 5,5.

ARBITRO: Rocchi

MARCATORI: 33' Callejon (N), 3' st Higuan (N), 5' st Jorginho (N)

AMMONITI: Maggio, Callejon (N), Benatia, Ljajic, Castan (R)

ESPULSI: Strootman (34' st) per doppia ammonizione