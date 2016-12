Burdisso: "Ho deciso, lascerò la Roma"

00:50 - Nicolas Burdisso lascerà la Roma. Lo ha comunicato lo stesso giocatore ai dirigenti giallorossi motivando così la sua scelta: "Ho bisogno di giocare con continuità così da non perdere il Mondiale". L'argentino, infatti, con l'arrivo di Garcia e l'esplosione della coppia Castan-Benatia è stato messo ai margini del progetto, sommando solo una manciata di presenze (5). Per lui adesso si parla di un possibile trasferimento al Genoa.

Burdisso vorrebbe proseguire la sua carriera in Italia e, per l'appunto, si era parlato di un interesse di Preziosi (pronto a far partire Manfredini verso Sassuolo) e prima ancora dello stesso Milan, desideroso di aggiungere un difensore d'esperienza alla rosa. L'argentino è arrivato in Italia nell'Inter nel 2004 e, dopo 5 stagioni in nerazzurro con cui ha vinto 4 scudetti, si è trasferito nella sponda giallorossa della capitale.