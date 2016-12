Buon Napoli contro il Paok Salonicco: in gol Callejon e Radosevic 

Il Napoli si presenta con una vittoria davanti ai propri tifosi. Callejon punisce subito il Paok al 2' sfruttando un assist di Hamsik: lo spagnolo non si fa pregare e supera il portiere greco in uscita con un pallonetto. Il Napoli domina la partita ma non riesce a trovare il raddoppio ancora con Callejon. Nella ripresa il Paok trova coraggio e al 70' sfiora il pari con Pozatsidis. Nel finale arriva il raddoppio di Radosevic su assist di Dzemaili.