Bundesliga, Werder Brema: Hunt rinuncia a un calcio di rigore

17:55 - "No signor arbitro, mi sono buttato, non è rigore". E' stata più o meno questa la frase che deve aver pronunciato il centrocampista del Werder Brema, Aaron Hunt, nell'ultima sfida di campionato contro il Norimberga. Il 27enne dopo esser cascato in area ha confessato la simulazione rinunciando al rigore fischiato dal direttore di gara al Grundig Stadion. Certo la sua squadra si trovava già sul 2-0 a un quarto d'ora dal termine, ma è un atto di Fair Play da sottolineare e molto apprezzato dai giocatori di casa.