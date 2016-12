Bundesliga: tonfo Bayern, il Borussia fa festa

21:38 - Clamoroso tonfo del Bayern Monaco in Bundesliga. La squadra di Pep Guardiola, reduce dal successo di mercoledì sera sul Manchester United che è valso la qualificazione alle semifinali di Champions League, ha rimediato un secco 0-3 dal Borussia Dortmund. Le firme sul successo dei gialloneri di Jurgen Klopp sono di Mkhitaryan (20'), Reus (49') e Hoffmann (56'). Il Bayern perde l'imbattibilità casalinga in campionato che durava dal 28 ottobre 2012.

Il Borussia passa in vantaggio al 20': Reus prende palla a centro area e allarga per Mkhitaryan che di sinistro trafigge Neuer. Il Bayern non è in campo e i gialloneri di Klopp ne approfittano a inizio ripresa quando piazzano un terrificante uno-due. Al 49', al termine di un contropiede vertiginoso, Aubameyang tocca per Reus che di prima beffa Neuer con un tocco morbido che si infila nell'angolino basso. Sette minuti più tardi arriva addirittura il tris: lungo lancio dalle retrovie di Papastathopoulos e gran botta di Hoffmann, lasciato tutto solo dalla difesa bavarese. Nel finale Lahm e compagni provano a rendere meno pesante la sconfitta, ma Weidenfeller è insuperabile. Nervi tesi prima del triplice fischio: al 92’ Rafinha colpisce Mkhitaryan con una manata al volto e viene espulso. Finisce 3-0 per il Borussia, che centra la terza vittoria di fila in Bundesliga e conserva il secondo posto a +3 sullo Schalke 04. Prosegue invece la striscia negativa del Bayern che, dopo essersi matematicamente laureato campione di Germania lo scorso 25 marzo, ha collezionato un punto in tre partite. I bavaresi non perdevano in casa in campionato dal 28 ottobre 2012 (1-2 contro il Bayer Leverkusen).