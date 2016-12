Bundesliga: Immobile salva il Dortmund, Leverkusen secondo

23:58 - Nella quinta giornata di Bundesliga, il Borussia Dortmund rischia il tracollo in casa con lo Stoccarda, fanalino di coda della classifica, ma alla fine grazie al primo gol in campionato di Immobile, pareggia 2-2 al Westfalenstadion. L'altra rete dei gialloneri porta la firma di Aubameyang. Doppietta di Didavi per gli ospiti. Il Bayer Leverkusen vola al secondo posto in classifica battendo 1-0 l'Augsburg con gol di Son Heung-Min.

Il Borussia Dortmund, dopo un primo tempo noioso, va sotto addirittura di due reti: in entrambe le occasioni è Didavi a spedire il pallone in fondo al sacco liberato da Gentner prima e da Werner poi. Davvero disastrosa la difesa dei gialloneri. I gialloneri si svegliano al 73' quando Aubameyang scarta il portiere dello Stoccarda e mette dentro il 2-1. All'86' arriva anche il raddoppio firmato da Immobile, che scarica a fil di palo in rete la punizione calciata da Schmelzer. Nell'occasione da segnalare la pessima uscita di Ulreich. Nel finale il Dortmund sfiora la vittoria ma la difesa dello Stoccarda regge. Con questo punto il Borussia sale all'ottavo posto con 7 punti mentre lo Stoccarda resta ultimo assieme all'Amburgo, sconfitto 1-0 dal Moenchengladbach, a quota 2. Negli altri incontri della serata, vittorie per 1-0 dell'Hannover sul Colonia e dell'Hertha Berlino sul Wolfsburg.