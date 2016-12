Bundesliga: il Dortmund rovina la festa al Bayern

20:21 - Il Bayern Monaco dovrà attendere almeno fino a martedì per poter festeggiare il Meisterschale. Pur vincendo 2-0 sul campo del Mainz con reti di Schweinsteiger e Goetze nella ripresa, gli uomini di Guardiola non conquistano matematicamente il titolo in virtù del 3-0 che il Borussia rifila all'Hannover in trasferta. Hummels, Lewandowski e Reus mantengono i gialloneri a 23 punti dal Bayern con 8 gare ancora da disputare.

Successo importante anche dello Schalke 04 che vince 3-1 contro il Braunschweig. Partita complicata quella di Mainz per il Bayern Monaco che trova il vantaggio solo all'82' con Schweinsteiger che si infila in area su cross di Shaqiri infilando Karius, fino a quel momento decisivo. Una volta avanti la squadra di Guardiola si scatena trovando il raddoppio con Mario Goetze che riceve il più facile dei palloni da Ribery ed insacca il 2-0 definitivo. Missione più facile per il Dortmund che si sbarazza 3-0 dell'Hannover: al 43' Hummels porta in vantaggio i gialloneri spedendo in rete un assist di testa dell'ex difensore del Milan Papastathopoulos, Raddoppio ad opera di Lewandowski che entra in area, si libera degli avversari e calcia alle spalle di Zieler. La terza e definitiva rete è di Reus che anticipa il portiere dell'Hannover in uscita e, da posizione defilata, mette dentro.

Lo Schalke batte 3-1 il fanalino di coda Braunshweig: la prima rete è di Groetzka che scaglia un destro potente da fuori area che beffa il portiere avversario. Il raddoppio porta la firma del solito Huntelaar che trova la deviazione della barriera su una punizione da 30 metri. Per gli ospiti accorcia Kessel ma Szalai mette il punto esclamativo sul match al termine di un'azione di contropiede. Negli altri incontri di giornata lo Stoccarda si impone 1-0 sull'Amburgo con gol di Maxim mentre Wolfsburg-Augsburg termina 1-1. Chiude il programma del sabato il netto successo del Borussia Moenchengladbach: 3-0 all'Hertha Berlino con reti di Arango, Kluse e Raffael.