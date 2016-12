Bundesliga: frena il Bayern, crolla il Dortmund

21:08 - Faticano le big in Bundesliga mentre volano Paderborn e Heffenheim. Il Bayern Monaco pareggia 0-0 sul campo dell'Amburgo mentre il Borussia Dortmund perde 2-0 in casa del Mainz. Dopo due successi di fila e il 2-0 sull'Arsenal, i gialloneri di Klopp crollano contro i biancorossi di Tuchel: vantaggio di Okazaki al 66', poi Immobile, subentrato nella ripresa a Ramos, si fa parare un rigore al 70' e al 74' l'autorete di Ginter fissa il risultato.

Dopo la vittoria per 1-0 in Champions League contro il Manchester City, il Bayern Monaco viene bloccato sullo 0-0 ad Amburgo contro l'ultima classifica, reduce anche dal cambio di allenatore. Il 44enne Zinnbauer, che mantiene l'ex napoletano Behrami dall'inizio, ferma la banda di Guardiola, senza Robben e Ribery, e con Gotze e Lewandowski inizialmente in panchina. I bavaresi sono in vetta alla classifica con 8 punti ma non da soli, bensì con Paderborn e Hoffenheim. La matricola batte 2-0 l'Hannover con reti nella ripresa di Kachunga e Stoppelkamp mentre l'Hoffenheim passa 2-0 in casa dello Stoccarda con gol di Modeste e Elyonoussi. Vince anche l'Augsburg, 4-2 al Werder Brema, mentre finisce 2-2 la sfida di Gelsenkirchen tra Schalke 04 e Eintracht Francoforte. Gli ospiti si portano sul 2-0 con Meier e Russ ma a cavallo dei due tempi arriva la rimonta firmata da Choupo-Moting su rigore e Draxler, poi espulso al 71' come Boateng (al 61' per doppio giallo).