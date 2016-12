Bundesliga: dominio Bayern, pari Leverkusen

23:19 - Continua il dominio assoluto del Bayern Monaco in Bundesliga. I bavaresi, nella 24.a giornata, vincono 6-1 a Wolfsburg e allungano a +23 sul Dortmund, impegnato domani a Friburgo: i biancoverdi reggono un tempo, poi crollano sotto i colpi degli uomini di Guardiola. Continua la crisi del Leverkusen che, dopo tre ko consecutivi, non va oltre l'1-1 ad Hannover. Ritorna al successo invece lo Schalke: 4-0 all'Hoffenheim con tripletta di Huntelaar.

Alla Volkswagen-Arena sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Naldo, ma il Bayern pareggia dieci minuti dopo con Shaqiri: il Wolfsburg regge fino all'intervallo, nella ripresa però non riesce a contenere la furia di bavaresi. Le doppiette di Muller e Mandzukic e il sigillo di Ribery condannano i biancoverdi a una sconfitta tennistica.



Solo un punto per il Leverkusen che, sul difficile campo di Hannover, riesce ad andare per primo in gol con Castro: il vantaggio delle "aspirine" dura però solo cinque minuti, quando Rudnevs sigla il definitivo 1-1. A Gelsenkirchen riflettori puntati su Jan Klaas Huntelaar: l'ex attaccante del Milan sigla tre reti e sbaglia un rigore. L'altro gol dello Schalke, che ritrova il sorriso dopo i tremendi ko con Real Madrid e Bayern, lo realizza Obasi su assist di un altro ex rossonero, Kevin Prince Boateng. In classifica sale al sesto posto l'Augsburg, che vince 2-1 a Moenchengladbach: Altintop e Werner ribaltano la rete di Raffael. Pari spettacolo tra Stoccarda e Braunschweig, con il fanalino di coda che acciuffa il 2-2 nel finale con Bicakcic. Termina in parità anche Amburgo-Francoforte: a Madlung risponde Calhanoglu su rigore.