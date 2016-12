Bundesliga: colpo Leverkusen, il Borussia fa flop

21:51 - La Bundesliga 2014-15 parte con una sorpresa. Nella prima giornata del campionato tedesco, dopo il successo di venerdì del Bayern Monaco, il Borussia Dortmund si fa sconfiggere con un secco 2-0 in casa dal Bayer Leverkusen: decidono le reti di Bellarabi (dopo 9 secondi) e Kiessling. Cade anche lo Schalke 04, che nonostante il gol di Huntelaar perde 2-1 sul campo dell'Hannover: sono i gol di Prib e Joselu a rimontare la squadra di Gelsenkirchen.

Un gol all'inizio e uno alla fine: la Bundesliga del Bayer Leverkusen parte con il record, perché dopo appena 9 secondi il Westfalen Stadion è già gelato dalla rete di Bellarabi, la più veloce di sempre nella storia del campionato tedesco. Azione rapida dal calcio d'inizio, Boenisch serve l'attaccante di origini marocchine che di destro fredda Langerak (titolare al posto di un acciaccato Weidenfeller).

Il Leverkusen si dimostra in gran forma, il Borussia (con Immobile schierato dall'inizio ma poco servito ed evanescente) no: poche le conclusioni nello specchio dei gialloneri, che non riescono a riequilibrare la sfida e nel finale subiscono la rete del 2-0 su un contropiede finalizzato da Kiessling.

Nelle altre gare del sabato, desta perplessità anche l'esordio dello Schalke 04: la squadra di Keller subisce i ritmi dell'Hannover sin dall'inizio e, nonostante vada in vantaggio al 47' con Huntelaar, si fa rimontare in tre minuti tra il 67' e il 70'. Prima Prib e poi Joselu battono Fahrmann ribaltando la gara, e nel finale c'è spazio anche per una traversa dello stesso Joselu.

Finisce 0-0 tra Colonia e Amburgo, mentre parte bene l'Eintracht Francoforte che batte il Friburgo tra le mura amiche grazie alla rete dell'ex Fiorentina Seferovic.

Pareggia 2-2 sul campo dell'Hertha Berlino il Werder Brema, mentre l'Hoffenheim sconfigge senza grossi problemi l'Augsburg con un secco 2-0.