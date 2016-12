Bundesliga: cinquina Bayern, Leverkusen-Dortmund 2-2

23:14 - Dopo il ko Champions col Real, il Bayern Monaco torna a volare in Bundesliga battendo 5-2 in rimonta il Werder Brema all'Allianz Arena. Nel primo tempo ospiti avanti 2-1 con Gebre Selassie e Hurt e gol bavarese di Ribery. La squadra di Guardiola rimonta con una doppietta dell'ex Pizarro e le reti di Schweinsteiger e Robben. Pareggio spettacolo (2-2) tra Leverkusen e Borussia con le Aspirine quarte e i gialloneri che consolidano il secondo posto.

Dopo il minuto di silenzio per la scomparsa di Tito Vilanova, ex vice di Guardiola al Barcellona, il Bayern comincia su ritmi blandi e il Werder ne approfitta al 10' con Theodor Gebre Selassie che scarica in rete un pallone in arrivo da Makiadi al termine di un'azione in contropiede. Il Bayern non ci sta e pareggia 10 minuti più tardi con Ribery che si infila nella retroguardia ospite mettendo in rete il pallone col sinistro. Il Weder però è vivo e al 36' si riporta in vantaggio con un gran gol di Hunt che si sbarazza di Alaba con una finta e beffa Neuer. Si va così negli spogliatoi sul 2-1 per gli ospiti. Nella ripresa il Bayern parte col piede sull'acceleratore e al 54' è già pareggio: Muller spizza di testa il corner di Ribery, la palla arriva a Pizarro che segna il più facile dei gol e in rispetto ai suoi ex tifosi non esulta. Il cileno si ripete tre minuti dopo: su giocata no-look di Ribery, Alaba si infila e mette in mezzo per lo stesso Pizarro che in scivolata porta avanti i bavaresi. Al 61' arriva il 4-2 del Bayern: su cross dalla destra di Lahm, splendido colpo di testa di Schweinsteiger con palla nell'angolino. La cinquina arriva al 74' con Robben che si accentra e da fuori area lascia partire il sinistro che si spegne nell'angolino basso alla destra di Wolf. Il Bayern lancia così un messaggio forte al Real, in vista del ritorno della semifinale Champions, in programma martedì all'Allianz Arena.

Se il Bayern ha regalato spettacolo, non sono state da meno Bayer e Borussia. Primo tempo davvero emozionante alla BayArena con i padroni in vantaggio dopo appena 7 minuti con Bender, bravo a spedire in rete un pallone di Kiessling ribattuto dalla traversa. Al 28' Kirch firma l'1-1 spizzando di testa la punizione calciata magistralmente da Reus. Otto minuti più tardi, però, il Bayer torna avanti con Castro che, liberato in area da Brandt, deve solamente appoggiare in rete. Il Borussia non demorde e al 39' raggiunge il 2-2 con un rigore trasformato da Reus e concesso per fallo di mano di Hilbert. I gialloneri nel finale di frazione hanno anche l'occasione di ribaltare il risultato ma Reus, smarcato davanti alla porta, si lascia ipnotizzare da Leno, in uscita. Ritmi più blandi, invece, nella ripresa. La prima occasione arriva al 72' con Brandt che cerca il pallonetto su Weidenfeller ma il portiere del Borussia è abile a sventare il pericolo. Lewandowski si vede soltanto all’87’ quando liscia col destro un pallone invitante in area. Le due squadre si accontentano di un punto a testa col Borussia che mantiene il secondo posto salendo a più 7 sullo Schalke ma con una partita in più mentre il Leverkusen agguanta il quarto posto solitario a 55 punti, uno in più sul Wolfsburg che non è andato oltre il 2-2 col Friburgo.