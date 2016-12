Bundesliga: buon inizio Bayern, 2-1 al Wolfsburg

22:59 - Il Bayern Monaco comincia la stagione di Bundesliga con un successo. Gli uomini di Guardiola s'impongono all'Allianz Arena per 2-1 sul Wolfsburg. Partita equilibrata, i padroni di casa trovano la rete del vantaggio al 37' con Robben che serve a Muller l'assist per il comodo 1-0- Ad inizio ripresa è l'olandese con il suo magico sinistro a raddoppiare per i bavaresi. Al 52' arriva il gol dell'ex Olic, che con uno splendido tiro a girare sotto l'incrocio batte Neuer.

I campioni di Germania non brillano alla prima di campionato ma strappano comunque una vittoria. La squadra di Guardiola soffre l'iniziativa del Wolfsburg nel primo tempo e solo grazie ad una grande giocata di Robben al 37' riescono a passare in vantaggio. L' olandese parte sulla fascia destra palla al piede, si libera di due avversari e serve una palla d'oro a Muller, che da solo a centro aerea insacca. Ad inizio ripresa arriva il 2-0, questa volta è Robben a sfruttare l'assist di Lewandowski e a mettere in gol. A distanza di cinque minuti però il match si riapre, l'ex Olic si inventa un sinistro a giro che supera Neuer. Gli ospiti potrebbero pareggiare al 79', ma è incredibile l'errore a porta vuota di Malanda, che dopo aver colpito la traversa si ritrova tutto solo e a due passi dalla linea, di ginocchio mette fuori. Nel finale altra magia di Robben, il suo sinistro si stampa sulla traversa e termina fuori.