Bundesliga: Bayern Monaco, poker e vetta solitaria

23:46 - Il Bayern Monaco è spietato: la squadra di Guardiola batte 4-0 il Paderborn all’Allianz Arena e, complici i pareggi di Hoffenheim e Mainz, conquista la vetta solitaria della classifica. Le reti della formazione bavarese, implacabile finora in casa, sono di Goetze (doppietta), Lewandowski e Muller. Primo successo stagionale dello Schalke 04 che vince 3-0 a Brema contro il Werder con reti di Meyer, Neustadter e Barnetta.

La favola del Paderborn si interrompe all’Allianz Arena contro i campioni di Germania del Bayern Monaco. Alla squadra di Guardiola bastano otto minuti per sbloccare il risultato: Robben serve Muller che, di tacco, vede l’inserimento di Goetze bravo a trafiggere Kruse con un diagonale rasoterra. Il raddoppio di Lewandowski al 14’ chiude di fatto la partita con largo anticipo. Il Paderborn crolla nell’ultimo quarto d’ora. Al 78’ Goetze firma la doppietta personale insaccando a porta vuota una corta respinta di Kruse su conclusione ravvicinata di Muller. Ed è lo stesso Muller all’85’ a segnare il definitivo 4-0 con una deviazione sul primo palo su assist di Robben.



Nelle altri anticipi della quinta giornata, finisce 3-3 la sfida tra Hoffenheim e Friburgo con i padroni di casa che trovano il pareggio al 93’ con Vestergaard. Pareggia anche il Mainz che, avanti 2-0 al 44' grazie ai gol di Hofmann e Okazaki, si fa raggiungere sul 2-2 dall’Eintracht Francoforte (46’ Meier, 82’ Seferovic). Finalmente un sorriso per lo Schalke 04 che vince 3-0 a Brema contro il Werder: le firme sul successo sono di Meyer (48’), Neustadter (51’) e Barnetta (85’). In classifica il Bayern comanda con 11 punti, due in più di Mainz e Hoffenheim.