25 marzo 2014 Bundesliga: Bayern Monaco campione, suo il Meisterschale La squadra di Guardiola batte 3-1 l'Herta Berlino e conquista il titolo per la 24esima volta nella sua storia

10:30 - Il Bayern Monaco è campione di Germania per la 24.a volta. La squadra di Guardiola batte 3-1 fuori casa l'Hertha Berlino grazie alle reti di Kroos, Goetze e Ribery e conquista il Meisterschale con sette giornate di anticipo. Un dominio totale quello dei campioni d'Europa, imbattuti in campionato e capaci di vincere 25 delle 27 gare disputate. Il Borussia Dortmund, bloccato sullo 0-0 dallo Schalke, scivola addirittura a -25 dai bavaresi.

I bavaresi sbrigano la pratica Hertha nel primo quarto d'ora. Sono passati solo sei minuti quando Kroos porta avanti il Bayern con un destro da distanza ravvicinata; Goetze al 14' firma di testa il raddoppio su un assist col contagiri di Schweinsteiger. I padroni di casa accorciano le distanze su rigore con Ramos al 66', ma a dieci minuti dal termine Ribery chiude i conti con un delizioso pallonetto al termine di un'azione dirompente di Goetze. Il Bayern conquista il titolo per il secondo anno consecutivo e alza il suo terzo trofeo stagionale dopo la Supercoppa europea e il Mondiale per club. Guardiola ha ora tutto il tempo per preparare nel miglior modo possibile l'assalto alla Champions League, obiettivo principale dei bavaresi che puntano a diventare la prima squadra a conquistarla per due stagioni consecutive.