Bundesliga: Bayern in scioltezza, Borussia Dortmund a valanga

17:24 - Il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di fermarsi: gli uomini di Pep Guardiola, nella 20esima giornata di Bundesliga, vincono 2-0 sul campo del Norimberga con reti di Mandzukic e Lahm e volano a 56 punti in classifica, più 13 sul Bayer Leverkusen che ha vinto ieri 1-0 a Moenchengladbach e più 17 sul Borussia Dortmund che umilia 5-1 il Werder a Brema con doppiette di Lewandowski e Mkhitaryan e gol di Friedrich.

In apertura di match, il Norimberga mette i brividi al Bayern con una traversa colpita da Kiyotake al 4'. Al 18' Mandzukic mette la sua firma sul match piazzando in rete col piattone il cross dalla sinistra di Alaba. Al 31' clamorosa occasione per gli uomini di Guardiola con Robben che prende in pieno il palo interno su punizione e sulla ribattuta Muller centra la traversa. Ad inizio ripresa Lahm fissa il punteggio sul 2-0 finale appoggiando in fondo al sacco il cross di Mandzukic che si trasforma in uomo assist.



Tutto facile per il Borussia Dortmund che si sbarazza per 5-1 del Werder in trasferta: gialloneri avanti al 26' con Lewandowski con un tiro preciso sul secondo palo. Al minuto 41' arriva il raddoppio ad opera di Mkhitaryan che mette la sfera in fondo alla rete al termine di una straordinaria azione personale. Ad inizio ripresa Friedrich è pronto a deviare in nell'angolino basso da angolo. Al 62' Mkhitaryan firma la sua doppietta personale appoggiando in rete da pochi passi. C'è ancora tempo per Lewandowski di trovare la sua seconda rete con un tiro che si infila nell'angolino basso alla sinistra del portiere del Werder. Il Brema trova nel finale il gol bandiera di Aycicek.



Negli altri incontri di giornata l'Eintracht si sbarazza 3-0 del Braunschweig, il Wolfsburg vince con lo stesso risultato contro il Mainz, Friburgo-Hoffenheim termina 1-1, mentre l'Hertha Berlino vince 3-0 sul campo dell'Amburgo.