Bundesliga: Bayern e Dortmund, vittorie in scioltezza

21:05 - Poche sorprese nella terza giornata di Bundesliga. Il Bayern Monaco e il Borussia vincono rispettivamente contro Stoccarda (2-0 con gol di Goetze ) e Friburgo (3-1 con reti di Ramos, Kagawa e Aubameyang). Nel Dortmund, in particolare, Immobile parte dalla panchina ed entra in campo nell'ultima mezzora senza però trovare la via della rete. In classifica il Bayern raggiunge in vetta il Leverkusen a 7 punti, Borussia a 6.

All'Allianz Arena la squadra di Guardiola passa in vantaggio con un destro potente e preciso dell'eroe tedesco ai Mondiali, Mario Goetze mentre chiude i conti in contropiede con Ribery. Tutto facile anche per il Borussia Dortmund che, sul finale di primo tempo, trova prima la rete di Ramos su assist di Grosskreutz e poi raddoppia con Kagawa, bravo a piazzare il pallone sul primo palo su assist dell'ispirato Ramos. Il 3-0 arriva nella ripresa con un contropiede vincente di Aubameyang. Nel finale c'è anche l'inutile gol di Sorg per gli ospiti. Nelle altre sfide di giornata la sorpresa Paderborn non va oltre lo 0-0 col Colonia ma riesce a mantenere la quarta piazza in coabitazione a 5 punti. Stessa posizione per l'Hoffenheim che non va oltre l'1-1 con il Wolfsburg. Successo esterno, infine, per il Mainz per 3-1 a Berlino contro l'Hertha. Nell'ultima gara del sabato, netto successo del Borussia M'Gladbach, che rifila un 4-1 allo Schalke 04.