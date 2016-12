10 maggio 2014 Bundesliga: Bayer Leverkusen ai preliminari di Champions Ultimi verdetti in Germania: il Bayer batte 2-1 il Werder e si assicura un posto nei prossimi playoff; retrocedono Braunschweig e Norimberga, Amburgo allo spareggio Tweet google 0 Invia ad un amico

11:31 - Ultimi verdetti in Bundesliga. Il Bayer Leverkusen batte 2-1 il Werder Brema nell'ultima giornata e si assicura il quarto posto valido per i playoff di Champions League. Il Wolfsburg piega 3-1 il Moenchengladbach e si qualifica per la fase a gironi di Europa League. Retrocedono Braunschweig e Norimberga, mentre l'Amburgo, battuto 3-2 dal Mainz, si giocherà la salvezza nello spareggio con la terza classificata della seconda divisione.

Vincono tutte le prime. Il Bayern Monaco si impone 1-0 sullo Stoccarda, decide una rete di Pizarro in pieno recupero. Goleade per Borussia Dortmund e Schalke: la squadra di Klopp travolge 4-0 l'Hertha Berlino (doppietta di Lewandowski), Boateng e compagni superano 4-1 il Norimberga. All'Augsburg non basta la vittoria per 2-1 sull'Eintracht per ottenere la qualificazione ai preliminari Europa League.