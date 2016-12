Bundesliga: Aubameyang rilancia il Borussia Dortmund

23:57 - Il Borussia Dortmund torna a respirare. Dopo la falsa ripartenza di settimana scorsa con il pareggio interno contro l'Augsburg, la squadra di Klopp torna alla vittoria espugnando 2-1 il campo dell'Eintracht Braunschweig: decide la doppietta dell'ex Milan Pierre-Emerick Aubameyang, intervallata dalla rete del provvisorio 1-1 di Kessel. Borussia al terzo posto a 36 punti, a -14 dal Bayern Monaco autentico dominatore del campionato.

Borussia pericoloso già al 13', quando Elabdellaoui colpisce nettamente di mano in area ma l'arbitro decide di non assegnare il rigore. Al 17' Kessel va vicino al gol con una conclusione in area che finisce di poco alta sopra la traversa, e allora 13 minuti dopo è il Dortmund a trovare l'1-0: splendida triangolazione tra Lewandowski e Reus, il polacco mette in mezzo per Aubameyang che di testa appoggia in rete. L'Eintracht non si arrende e trova il sorprendente pari in avvio di secondo tempo: è il 53' quando la difesa di Klopp si addormenta su un angolo e Kessel mette dentro col piatto. Al 64', però, è ancora Aubameyang a dare nuovamente il 2-1 ai gialloneri, con una precisa conclusione sempre su assist di Reus. A questo punto gli ospiti sprecano diverse occasioni ( una clamorosa con Mkhitaryan all'88') e rischiano la beffa un minuto dopo, quando Bicakcic colpisce il palo di testa a due passai dalla porta. Il Borussia soffre ma alla fine ottiene tre punti: è il massimo che Klopp possa chiedere in questo momento.