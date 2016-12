Buffon: "Prandelli e Conte risolveranno tra loro le incomprensioni, se ci sono state"

14:00 - Gigi Buffon preferisce non entrare nella polemica tra Prandelli e Conte, che domenica sera ha puntato il dito contro il c.t. per aver convocato Chiellini - reduce da uno stop di tre settimane - senza averlo consultato. "Risolveranno tra loro le incomprensioni, se ci sono state - spiega il portiere -. Per questa volta io rimango ai margini e osservo quello che fanno persone più esperte di me e gerarchicamente più in alto".

Il numero 1 di Juve e Nazionale si è poi espresso sulla mancata convocazione di De Rossi, punito per il pugno a Icardi durante Roma-Inter: "Il codice etico? Prandelli lo ha sempre applicato, fortuna che con la Spagna è un'amichevole".