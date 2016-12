Buffon: "La Nazionale ha voglia di fare grandi cose"

21:38 - Gigi Buffon lancia la Nazionale. A meno di un mese dall'inizio del Mondiale in Brasile, il capitano degli azzurri esalta il gruppo: "Questa è una squadra che si è rinnovata e ha tanta voglia di fare grandi cose", dice da Verbania dove ha partecipato a un convegno. Cassano l'hai sponsorizzato tu? chiedono e lui risponde: "Antonio si è meritato questa convocazione. Ha fatto grandi cose". Buffon non ha risposto a domande sulla Juve.

"Spiace per chi non c'è - ha aggiunto il portiere della Juve -. Voglio mandare un abbraccio a Diamanti, Gilardino, Giaccherini e Crisciti che sono stati ottimi compagni e che sono grandi uomini".

Buffon aveva parlato anche prima dell'inizio del convegno "Sport e Legalità" spiegando: "L'importante è la capacità di fare gruppo. Prandelli crede moltissimo in questo e lo ha già dimostrato sia agli Europei, sia alla Confederations Cup. La squadra potrà ottenere buoni risultati in Brasile se saprà mantenere il suo amalgama".