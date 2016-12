Buffon, "doppio fallo": quinto Tapiro d'Oro da Striscia

18:06 - Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Gigi Buffon riceve il suo quinto Tapiro d’oro, per il cartellino rosso durante la partita Lazio-Juventus. A questo proposito dichiara "L’espulsione era qualcosa che nessuno si aspettava. Ma per come si è svolta la situazione di gioco, era qualcosa di inevitabile. Sicuramente queste regole sono molto punitive".

Staffelli, incalza l’attapirato Buffon anche sulla presunta relazione con Ilaria D’Amico, riportata da molti giornali e siti nei giorni scorsi: "È vero che vuole lasciare la "vecchia signora"?". Il portiere risponde: «Assolutamente no. Sono solo dei chiacchiericci e come ho sempre detto credo che le situazioni private vadano risolte e affrontate in famiglia con la massima serenità e la massima trasparenza». Più che giusto conclude Staffelli, sennò il signor Buffon "Rischia di fare la figura del "'Pirlo'".