Bufera Osvaldo: non si presenta al ritiro del Southampton

20:22 - Osvaldo fa il ribelle e non va in ritiro. Non riscattato dalla Juventus, l'attaccante è stato costretto a rientrare al Southampton, squadra titolare del suo cartellino. Ma lui proprio non ne vuole sapere. Dal Daily Echo si apprende la notizia che l'ex romanista ed ex juventino non si è presentato nel ritiro dei Saints. Un segnale per manifestare una volta per tutte il suo dissenso. Ora difficilmente resterà in Premier. Le pretendenti scalpitano.

Su di lui da tempo c'è l'Inter, ma anche la Sampdoria potrebbe inserirsi per discutere di un suo trasferimento. La frattura col Southampton è insanabile, questo è certo. La parola passa al mercato. La Premier ormai è solo un ricordo, neanche tanto piacevole a quanto pare.