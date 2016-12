Bufera in Spagna: arrestato ex presidente del Valencia per tentato sequestro del successore 

14:52 - L’ex presidente del Valencia Juan Soler è stato arrestato nella notte e poi rilasciato in mattinata in stato di libertà vigilata. Ciò che ha del clamoroso è l’accusa che ha portato al fermo: tentativo di sequestro. Ai danni di chi? Del suo successore alla guida del club, Vicente Soriano. Una storiaccia che scuote il calcio spagnolo e che trova ovviamente spazio su tutte le prime pagine dei quotidiani, sportivi e non. La storia, così come raccontata dal quotidiano Las Provincias, il primo a darne conto, è semplice nella sua straordinarietà. Storia di debiti, minacce e voglia di vendetta.



Un piano criminale, quello pensato da Soler, che dopo aver ceduto le sue azioni a Soriano nel 2009 e non aver incassato quanto dovuto, avrebbe alla fine contattato dei sicari per rapire il suo successore. Qualche settimana fa, racconta Las Provincias, la Polizia ha avvertito Soriano di essere in pericolo e di limitare i suoi spostamenti predisponendo a suo favore un piano di protezione. Nel frattempo, raccolte prove audio e video, le indagini sono arrivate alla svolta di ieri: Soler arrestato, sottoposto ad interrogatorio e poi rilasciato in libertà vigilatacon prove a suo carico, per quanto è trapelato, comunque schiaccianti.