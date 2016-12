Brasileirao: Kakà-gol all'esordio, ma il San Paolo cade

10:21 - E' ufficialmente iniziata la nuova avventura di Kakà lontano dall'Europa e dal Milan. Il brasiliano ha fatto il suo nuovo esordio con la maglia del San Paolo nel Brasileirao: il Tricolor paulista è stato sconfitto 2-1 in trasferta dal Goias. A segno due volte Amaral e proprio l'ex rossonero, abile ad insaccare da breve distanza: prima uscita bagnata da un gol, ma senza sorrisi ed esultanze, a causa della sconfitta della sua squadra.

A circa un quarto d'ora dal termine, quando il San Paolo si trovava sotto di due reti è arrivato il battesimo del gol di Kakà: rete da opportunista, alla Inzaghi per intenderci, di sinistro in anticipo sul portiere in uscita, servito da un tocco maldestro dell'avversario. Ma la rimonta non riesce: seconda sconfitta consecutiva per il Tricolor, che dopo dodici giornate si trova già a nove punti dal Cruzeiro primo della classe. Qualche buono spunto per Kakà, al ritorno in Brasile dopo undici anni e di nuovo in coppia con Pato, ma per il San Paolo c'è tanto da lavorare.