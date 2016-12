Brasile, tifo violento: morto un tifoso e grave un 15enne disabile preso a sprangate

17:59 - E' morto il secondo tifoso del Santos preso a sprangate da un gruppo di ultras del San Paolo all'uscita dallo stadio di Morumbi. L'uomo, 34 anni, è deceduto all'ospedale Tatuapé per le gravi ferite alla testa subite. Un altro gruppo di tifosi violenti del San Paolo si è scagliato contro un ragazzo disabile di 15 anni, che è ora ricoverato in fin di vita. La partita tra Santos e San Paolo, valida per il campionato paulista, si è conclusa 0-0.

Tutto sarebbe successo nella stazione metropolitana della zona Leste di San Paolo. La tifoseria giovanile del Santos ha pubblicato un messaggio Facebook chiedendo di pregare per il ragazzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 15enne non sarebbe riuscito a fuggire agli inseguitori proprio a causa della sua disabilità e, una volta raggiunto dagli ultrà del San Paolo, sarebbe stato aggredito con delle spranghe di ferro. Alcune foto che ritraggono il giovane gravemente ferito, steso a terra in una pozza di sangue, si stanno già diffondendo sui social network, causando rabbia e indignazione.