Brasile, Scolari: "Sesso libero ma senza troppe acrobazie" 

13:12 - "Va bene il sesso ma no alle acrobazie". Il consiglio, interessato, arriva dal ct del Brasile Felipe Scolari. Ad un mese dall'annuncio delle convocazioni per la coppa del Mondo che comincia il 12 giugno e che vede i verdeoro favoriti d'obbligo, "Felipao" ha partecipato ad una conferenza a Lisbona e rispondendo ad una domanda relativa al diritto dei giocatori ad avere rapporti alla vigilia degli incontri si è lasciato un po' andare. "Se si tratta di sesso normale - ha affermato Scolari - va bene. Se è normale, è normale farlo, non lo è invece se si salta troppo in alto. Di norma, i rapporti sessuali vengono praticati in maniera equilibrata, ma ci sono certe forme, certe maniere, certe persone che fanno delle acrobazie, e questo non va bene!". Parole che lasciano comunque ben sperare Neymar e compagni che che nel ritiro della Seleçao, a Teresopolis, disporranno di camere singole.