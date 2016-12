Brasile, Scolari: "Grandi possibilità di vincere il Mondiale"

11:34 - "Il Brasile ha grandi possibilità di vincere il Mondiale". Felipe Scolari, commissario tecnico dei verdeoro, non ha alcun dubbio. La Seleçao può trionfare nel campionato iridato che si svolgerà in patria il prossimo giugno. Intervistato nel programma tv 'Fantastico', Felipao rivela: "Ho già individuato 21 dei 23 giocatori che parteciperanno alla Coppa del Mondo. Dei due che mancano, uno sarà un giovane, l'altro uno con esperienza".

Nessuna pretattica dunque per Scolari che non si nasconde: "Questa è la nostra coppa, ha detto. Noi beneficiamo di tutte le condizioni per diventare campioni. Abbiamo una grande squadra e giochiamo in casa, che è come avere un giocatore in più". Felipe Scolari non sembra sentire la pressione di guidare il Brasile nei Mondiali di casa: "Non è un peso, ma un onore - prosegue -, è una cosa formidabile". Infine una considerazione sulle proteste annunciate nei giorni della Coppa: "Avremmo potuto sfruttare meglio i 7 anni di tempo per migliorare aeroporti strade e istruzione. Si è perso del tempo. Possono naturalmente avere luogo, tutti hanno il diritto di protestare - conclude - Questo forse non è il momento migliore per farlo".