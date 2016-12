Brasile, Ronaldo fa pipì... dentro la bottiglietta

11:17 - Ronaldo ci ricasca ancora. Il Fenomeno, durante la sfilata di Carnevale, non è riuscito a trattenersi e mentre era a bordo di un carro ha fatto la pipì... in una bottiglietta. Non è la prima volta che l'ex interista si è imbattuto in un bisognino fisiologico fatto in diretta Tv. Infatti, durante le Olimpiadi di Atlanta del 1996, durante il match contro l'Ungheria, Ronaldo la fece in campo, coprendosi con il pallone. Insomma, un campione mai banale.

Il due volte campione del mondo con la Seleçao, è stato l'ospite d'onore della scuola di samba Gavioes da Fiel, nota per essere una costola del gruppo ultrà dei tifosi del Corinthians, la squadra di San Paolo in cui Ronaldo ha giocato gli ultimi due anni di carriera. Il Fenomeno ha definito la sfilata come "un'emozione incredibile, la maggiore della vita assieme alla vittoria del Mondiale del 2002 e a quando vinsi i due Palloni d'Oro".