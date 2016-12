Brasile: Robinho stecca, show di Pato

12:17 - Robinho se lo immaginava sicuramente diverso il ritorno in campo con la maglia del Santos, la squadra del suo cuore. L'ex giocatore del Milan, alla terza esperienza col 'Peixe', non ha potuto nulla per evitare la sconfitta per 1-0 in casa al Vila Belmiro contro il Corinthians nella 14esima giornata del Brasileirao. Domenica decisamente diversa per l'altro ex milanista Pato: il Papero ha realizzato una doppietta nel 3-1 del San Paolo al Vitoria.

Grande festa al Vila Belmiro per il ritorno di Robinho, entrato in campo tra due ali di bambini che non lo mollavano un secondo. Il 'Re della Pedalada', in maglia numero 7, è apparso un po' appesantito ma nonostante ciò il pubblico lo ha applaudito tanto, anche all'uscita dal campo all'81'. Binho si è subito calato nei panni del leader in campo, si è fatto vedere con alcuni numeri dei suoi e ha sfiorato il gol in un paio di occasioni. La vittoria è però andata al Corinthians grazie alla rete di Gil all'84'. Il Santos resta così fermo a 20 punti, 10 in meno della capolista Cruzeiro: sembra che Dunga, tornato ct del Brasile, possa chiamare Robinho per l'amichevole del 5 settembre contro la Colombia. Chissà se anche Pato ritroverà la maglia della Seleçao: il 'Papero', che si è ricongiunto con un altro ex rossonero, Kakà, ha brillato nell'ultimo turno realizzando una doppietta nel 3-1 del suo San Paolo contro il Vitoria. L'1-0 con una zampata sotto porta, il 3-0 con un bel sinistro dal limite all'angolino. La formazione paulista è quinta in classifica a quota 23 punti, sette in meno del Cruzeiro.