Brasile: portiere espulso per una pallonata a un tifoso razzista

17:16 - Il razzismo nel calcio è ancora all'ordine del giorno in Brasile. Il portiere dell'Operario, squadra di Serie D, ha provato a colpire con un pallonata un tifoso che continuava ad offenderlo dagli spalti ed è stato espulso. "Macaco" (scimmia): questo l'insulto ripetuto da un sostenitore della Tombense nei confronti dell'estremo difensore Igor. Al 36' è arrivata la reazione: l'arbitro ha interrotto il gioco e cacciato il portiere.

L'Operario non l'ha prese bene ed il caso è finito in commissariato. Si tratta del secondo episodio di razzismo in pochi giorni. La giustizia brasiliana ha recentemente punito il Gremio con l'esclusione dalla Coppa nazionale sempre per ingiurie razziste contro un portiere. Il malcapitato in quell'occasione era stato Aranha, numero uno del Santos.